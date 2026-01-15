VÍDEO SEGUINTE
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Catarina Miranda para uma conversa marcada pela frontalidade sobre a postura da ex-concorrente no mundo da televisão.

  • Hoje às 11:07
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

11:05
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

10:58
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

10:50
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

10:43
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

10:41
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

10:36
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois

13 jan, 22:00
Fora do Secret Story, as fotografias ousadas de Liliana dão que falar! Veja todas aqui

3 out 2024, 15:41
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:19
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 15 min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 1h e 10min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 3h e 7min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 28min
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 12:12
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

23 dez 2025, 11:25
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 15 min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 1h e 10min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 3h e 7min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 28min
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 12:12
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 15 min
Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida
10:05

Há 27 min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 1h e 10min
Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»
02:09

Há 1h e 17min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 3h e 7min
Bárbara Parada manda farpa a Francisco Monteiro? "Ainda não aprendeu a lidar com um 'não'"

Há 16 min
Cara a cara, Zé Lopes confronta Catarina Miranda: "Estás aqui, neste programa que criticaste"

Há 27 min
Bárbara Parada fala sobre fim do namoro com Francisco Monteiro: "Fui eu que terminei"

Há 30 min
Em lágrimas, Sónia Jesus faz desabafo: "Não estou bem"

Há 38 min
Farta de mentiras e perseguição, Bárbara Parada dá murro na mesa: "Cansa, sufoca e magoa"

Há 46 min
