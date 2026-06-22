Mesmo de costas voltadas, João Ricardo defende Sara e acusa Marisa Susana de preconceito

No Secret Story – Desafio Final, a Voz propõe que os concorrentes façam uma análise sobre a sua passagem na casa. Marisa Susana tornou o momento emotivo, quando falou sobre o que mais saudades lhe vai deixar na casa. Logo a seguir, João Ricardo comenta o percurso da colega e acusa-a de preconceito para com Sara.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
JOÃO RICARDO – 761 20 20 09
PEDRO JORGE – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16