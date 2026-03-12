Mexerico sobre Hélder resulta numa aproximação improvável com Sara: «Quero agradecer...»

No Secret Story 10, Hélder recebeu um mexerico que refere que a sua opinião não é uma verdade absoluta. O concorrente ia defenfer-se mas Sara, a sua antagonista, interrompe-o para o elogiar e dizer que não concorda no que foi dito no mexerico.
Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18