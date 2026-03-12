Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»

No Última Hora do Secret Story 10, depois de João se ir abaixo, é a vez de Eva. A concorrente chora agarrada a João que refere o mexerico como tendo sido «baixo nível». Ana entra nesse momento no quarto e justifica-se para que João não pense que ela é a responsável do mexerico.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

