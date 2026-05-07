Missão bem sucedida? Daniela e Luzia criam plano para "caçar" pista do segredo da semana

No Secret Story - Desafio Final, Daniela e Luzia decidiram dormir na sala para não perderem nenhuma pista do Segredo da Semana. Daniela instalou-se no chão junto à Porta Giratória e Luzia no sofá em frente ao Quarto Marrocos. A vigília valeu a pena: assim que a porta abriu, as duas estavam despertas e foram das primeiras a ver o hamster dentro da gaiola.

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