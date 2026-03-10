Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo

No Secret Story 10, nasce um novo dia na Malveira, uns concorrentes ainda não saíram da cama, outros tomam o pequeno-almoço meio ensonados, até que a Luzia sai do confessionário com uma bomba na mão. Quem está na cozinha estranha a chegada da concorrente e a Sara quer muito saber para que serve aquela bomba. A Voz faz uma contagem decrescente e a Luzia grita «Boooomba» e soa pela casa o tema «La bomba». Quase todos os concorrentes dançam animados, já a Sara parece uma estátua de boca aberta, chocada com o que acabou de ouvir. O impacto da voz da Luzia é tal que há quem pense que pode ser uma pista...

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05

Diogo – 761 20 20 06

Liliana – 761 20 20 12

Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

