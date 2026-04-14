Missão de Sara mexe com Diogo. E Ariana reage em direto a todas as imagens

No jardim, o Diogo mostra-se indignado por não saber do seu batom. O concorrente pergunta à Sara que, continuando em missão secreta, nega ter algo a ver com o assunto. Já nas espreguiçadeiras, o Ricardo João mete-se com a Ana, chamando-a de “granfos”, comparando-a a uma grafonola. A concorrente não gosta do adjetivo e pede ao Ricardo João para arranjar um mais bonito. Juntamente com a Jéssica, o concorrente continua a provocar a Ana dizendo que a nortenha “quer sair da cozinha, mas a cozinha não sai dela”.