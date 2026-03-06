Missão Secreta de Norberto envolve Catarina. E não vai acreditar no que teve de fazer antes de beijá-la

No Secret Story 10, Norberto tem uma missão nada fácil pela frente: convencer Catarina a dar-lhe um beijo na boca. O desafio, porém está naquilo que tem de fazer antes de avançar: Tem de comer uma cebola inteira no confessionário. Será que Norberto está disposto a tudo para cumprir a missão? E, mesmo que sim, conseguirá convencer a colega?

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!