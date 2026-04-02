Missão secreta gera confusão: Sara espalha boato e Eva acaba no centro da conversa

No Secret Story 10, a manhã começa com um sussurro entre Sara e Eva que promete dar que falar. A concorrente confidencia que tem reparado no interesse de Tiago por Eva, mas esta garante que não está “para aí virada”, revelando ainda que Liliana e Diogo já tinham comentado o assunto anteriormente. Pouco depois, Tiago aparece e Sara não perde a oportunidade de lhe perguntar se dormiu bem, trocando risos cúmplices com Eva.

Já na sala, Sara e Liliana continuam a insistir para que Eva se aproxime de Tiago, deixando a concorrente visivelmente envergonhada. Jéssica também entra na conversa e defende que Eva precisa de amor e paz, acreditando que Tiago pode corresponder a essas expectativas. O que ninguém na casa imagina é que tudo faz parte de uma missão secreta de Sara, que tem como objetivo criar um boato e espalhá-lo entre os colegas.