Moisés sobre a gravidez de Sara: “Tenho sofrido muito”

No “Dois às 10”, descobrimos o sexo do bebé de Sara e Moisés, um dos momentos mais aguardados desta bonita história de amor que começou em “O Triângulo”. Depois de um pedido de namoro inesquecível num passeio de balão de ar quente e de terem decidido viver juntos pouco tempo depois, o casal via o casamento e os filhos como planos para o futuro — mas a vida surpreendeu-os com uma gravidez inesperada.