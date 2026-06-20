Momento carinhoso na casa acaba em despique entre Leandro e Pedro Jorge: «Não deves estar bem com a vida que tens»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes aproveitam a noite de sábado para preparar com o máximo rigor e carinho o bolo de aniversário do filho de Sara. Pedro Jorge não concorda com a forma como Leandro está a guardar as letras no congelador e alerta Leandro, que não hesita em mandar logo uma boca ao colega. O ambiente azedou.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16