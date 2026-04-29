Momento de susto na casa! Leomarte volta a desmaiar após discussão

A tensão não dá tréguas no Desafio Final e acaba por ter consequências. Após mais uma discussão acesa, Leomarte volta a desmaiar e deixa os colegas em sobressalto.

Depois da atividade da tarde, Sara e Luzia continuam envolvidas numa discussão intensa, mas o momento acaba por ganhar contornos preocupantes. No meio do ambiente tenso, Leomarte volta a desmaiar, deixando os colegas alarmados.

Rapidamente, Bruno e Luzia prestam assistência e acompanham o concorrente até ao Confessionário. Ainda visivelmente preocupada, Luzia partilha a sua opinião sobre o que poderá estar na origem da situação, admitindo que o facto de Leomarte não se alimentar devidamente pode estar a contribuir para estes episódios.

