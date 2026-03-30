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Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

No Secret Story 10, Diogo e Ariana têm uma conversa decisiva dentro da casa. Durante o momento, o concorrente assume que pretende reaproximar-se de Eva e que, por isso, prefere afastar-se de Ariana.

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Na gala do Secret Story 10, Diogo foi nomeado diretamente por incumprir ordens da Voz, e surpreendeu ao declarar que Ariana é a pessoa mais importante para ele, deixando Eva incrédula. A tensão aumentou quando a mãe de Diogo se mostrou implacável com Eva, recusando qualquer reconciliação, enquanto a mãe da Ariana se emocionou e confessou tristeza pelo que tem ouvido da filha.

O momento romântico da noite ficou a cargo de João Ricardo, que se declarou à Eva com palavras arrepiantes. A namorada de João apareceu pela primeira vez e minimizou tudo o que se diz sobre ele ou Eva, garantindo que confia plenamente no namorado. No jogo, Hugo escolheu Ana como única responsável da cozinha, e esta retirou Sara da prova do líder. Luzia decidiu ver uma pista do segredo de Ana, aumentando o suspense entre os concorrentes.

A gala terminou com fortes emoções: João foi expulso e Eva saiu inconsolável, em lágrimas. Norberto conquistou a prova da imunidade, garantindo proteção para a próxima ronda.

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