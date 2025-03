Momento Viral! Cristina Ferreira protagoniza momento ternurento com o pequeno Miguel

No «Dois às 10», Kelly Baron e Pedro Guedes partilham a sua aventura da parentalidade, recordando o momento em que decidiram tentar engravidar. Surpreendentemente, aconteceu logo à primeira, um facto que ambos recordam com carinho e alguma incredulidade. A conversa também aborda o início do relacionamento, que floresceu no «Big Brother VIP». Kelly e Pedro recordam os receios iniciais, especialmente relacionados com a distância familiar, dividindo o coração entre o Brasil e Portugal. Kelly enfatiza a importância de manter as duas famílias presentes na vida do filho, garantindo que ele sinta o carinho e o cuidado de ambos os lados. A comunicação constante com a família através de videochamadas é uma forma de mitigar a distância e fortalecer os laços familiares. Pedro recorda, «vamos tentar fazer o neném», demonstrando a espontaneidade e a alegria com que encararam a parentalidade.

