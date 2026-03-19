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Momentos de tensão no Secret Story 10: Eva em lágrimas e Diogo ameaça sair

O ambiente dentro da casa do Secret Story 10 voltou a ficar carregado de emoções. Eva foi encontrada a chorar na casa de banho e Diogo tentou acalmá-la, mas a conversa rapidamente revelou divergências e tensões em relação aos sentimentos entre os dois e à proximidade de Ariana.

Na casa de banho, Eva foi apanhada a chorar sozinha até que Diogo apareceu, abraçou-a e tentou perceber o motivo do seu desespero. Praticamente incapaz de falar de forma coerente, a concorrente confessou estar cansada de ser vista sempre como a vítima e de ser constantemente questionada sobre os sentimentos entre ela e Diogo.

O momento tornou-se ainda mais tenso quando Diogo revelou de imediato que se poderia ir embora, o que fez com que Eva mudasse de atitude para evitar que tal acontecesse. A concorrente garantiu que confia nele, mas para o público surgem dúvidas sobre se Diogo poderá vir a desenvolver sentimentos por Ariana.

Diogo questionou se não seria legítimo sentir-se atraído por outra pessoa, dado que é humano, mas Eva pareceu não dar grande importância à observação, apesar do aviso do namorado de que “nunca sabemos o dia de amanhã”. A concorrente voltou a pedir que ele se afaste de Ariana, mas Diogo insinuou que terá uma ideia diferente sobre como lidar com a situação.

O momento deixa claro que a relação entre Eva e Diogo continua a ser testada no Secret Story 10, com emoções intensas e decisões que podem mudar o rumo do jogo.
 

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