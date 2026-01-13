Morte de Maycon: Tragédia ou aproveitamento público?

No V+ Fama, Adriano Silva Martins lançou um dos debates mais acesos e sensíveis da atualidade, contando com as opiniões de Isabel Figueira, António Leal e Silva e Pimpinha Jardim. O tema central foi a cobertura mediática e as reações em torno da morte prematura de Maycon Douglas, ex-concorrente da "Casa dos Segredos 8".