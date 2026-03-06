«Muita gente aqui devia de emigrar»: Liliana indignada com desperdício alimentar na casa

No Secret Story 10, Sara reuniu o grupo para alertar para o desperdício alimentar na casa. Liliana concordou e foi mais longe, afirmando que estavam a passar uma má imagem para o público. No confessionário, a concorrente mostrou-se indignada e atirou que os colegas deviam emigrar. O comentário não caiu bem a Jéssica, e a discussão foi inevitável.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

