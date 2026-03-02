No «Funtástico», Manuel Luís Goucha não poupou elogios a Filipe Delgado num momento de grande emoção. O cantor confessou estar em êxtase com o carinho do público: 'A minha vida mudou!'. Saiba tudo!
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
«Muito obrigado por isso!»: O elogio de Goucha que emocionou Filipe Delgado
- Ontem às 09:51
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:37
«Muito obrigado por isso!»: O elogio de Goucha que emocionou Filipe Delgado
Ontem às 09:51
08:42
Sara e Pedro entram em discórdia: «Devia ter mais opiniões... Aparecer sempre que conseguir»
Há 23 min
04:10
Imperdível! Sara e Tiago entram novamente em confronto: «As tuas palavras nunca me vão abalar»
Há 34 min
04:45
Inédito. Sara empenhada em descobrir quem é que acusou Diana Dora de «fazer teatro»
Há 1h e 28min
03:46
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
Há 1h e 39min
09:47
Diana Dora mostra-se implacável e Ricardo João dá conselho de "milhões" à colega
Há 1h e 47min
03:24
«Mas o que é que eu disse que te ofendeu?»: Diana Dora pede explicações a Eva após viverem momento tenso
Há 2h e 25min
01:49
Ana faz revelação inédita sobre como espera que a vida seja no pós reality: «Não esperem...»
Há 2h e 52min
02:38
O assunto da festa continua a dar que falar: Ana e Jéssica trocam ideias e esclarecem divergências
Há 3h e 43min
01:52
Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias
Hoje às 12:06
01:32
Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo
Hoje às 11:48
03:21
Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa
Hoje às 11:44
01:58
Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso
Hoje às 11:24
01:46
Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas
Hoje às 11:20
02:07
«És tão falso»: Diana Dora atira farpa a Ricardo João e o motivo é hilariante
Hoje às 11:09
01:05
Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»
Hoje às 10:27