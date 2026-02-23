VÍDEO SEGUINTE
Mulheres em guerra? Gritos geram tensão entre várias concorrentes

No Especial do Secret Story, há um novo confronto entre Sara e Ariana... Mas não só. Tudo devido ao momento tenso que as duas protagonizaram logo na gala de estreia.

Recorde: Assim que a gala termina, o Tiago promove o primeiro brinde do Secret Story 10. Já no closet, a Ana comenta que a Ariana teve logo um atrito com a Sara e a concorrente conta que não gostou como a suposta rival a recebeu. As duas constatam que a Sara já está em “modo ataque” e, em confessionário, a Ana assume que ficou impressionada e achou “too much”. Já a Ariana, confessa que sentiu que a Sara a atacou e por isso ripostou. A Sara assume à Voz que não tem paciência para gritos e teve de o dizer, ainda assim, tem a certeza que não será expulsa. Na sala, a Ariana confessa que a Sara vai ter de levar com os seus gritos e a concorrente responde que pode gritar de volta…

A décima edição de Secret Story marca uma nova era no reality show da TVI. A Casa mais vigiada do País foi alvo de uma transformação profunda e apresenta-se agora como um espaço inovador, surpreendente e praticamente irreconhecível.

Dez edições depois, o Secret Story entra numa nova fase e aposta forte na renovação total da Casa. O emblemático cenário onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi completamente reinventado, dando lugar a um ambiente moderno, dinâmico e pensado ao detalhe para intensificar a experiência do jogo.

Mais do que uma simples remodelação estética, a nova Casa assume-se como um verdadeiro elemento ativo da competição. Cada divisão funciona como um destino diferente, com identidade própria e pistas escondidas que podem influenciar estratégias. O espaço foi concebido como um mapa interativo, onde cada recanto convida à descoberta e pode alterar o rumo do jogo.

Nesta edição, a Casa ganha protagonismo absoluto. Observa, escuta, reage e interfere na narrativa. Uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens enigmáticas, uma cúpula mágica promete revelar verdades ocultas e um túnel intrigante traz pistas de outra dimensão. As paredes parecem ter ouvidos e nada passa despercebido.

No Secret Story 10, os concorrentes não competem apenas entre si. Enfrentam também a própria Casa, um adversário imprevisível que testa limites, desafia emoções e pode mudar tudo a qualquer momento.
 

  Há 3h e 28min
