Música dedicada a Eva? Canção de Tiago dá que falar dentro da casa

A reta final aproxima-se e os momentos dentro da casa tornam-se cada vez mais intensos. Desta vez, uma atuação de Tiago trouxe um simbolismo inesperado que não passou ao lado dos colegas, nem do público.

No penúltimo dia de jogo, volta a soar música na casa e Tiago surpreende tudo e todos ao interpretar o tema “Sereia”. As concorrentes assistem rendidas à atuação, visivelmente encantadas com o momento protagonizado pelo colega.

Durante a performance, são vários os momentos em que Tiago dirige o olhar a Eva, detalhe que não passa despercebido. No confessionário, ambos acabam por reagir à coincidência curiosa que se vive dentro da casa, já que Eva é frequentemente chamada de “Ariel”, a icónica sereia.

Entre olhares e simbolismos, a escolha da música levanta dúvidas e deixa no ar a possibilidade de existir uma mensagem escondida. Coincidência ou algo mais? O momento está a dar que falar.

