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«Na dúvida preferiu ficar?»: Cristina Ferreira questiona Ariana. A resposta surpreende

No Especial do Secret Story 10, os concorrentes assistem às imagens da da Eva e do Diogo a esconder o segredo da concorrente, bem como, à aproximação entre Diogo e Ariana. A concorrente é confrontada por Cristina Ferreira.

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