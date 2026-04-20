Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Na reta final, este é o último concorrente expulso do Secret Story 10 e não deixou ninguém indiferente

No Secret Story 10, o Especial com Cristina Ferreira ficou marcado pela expulsão do último concorrente deste edição. 

Últimos vídeos
Últimos vídeos