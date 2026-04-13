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Nada mudou! Após saída de Ariana, Eva volta a dormir com Tiago... e Diogo acorda sozinho

No Secret Story 10, Tiago e Eva acordam juntos na noite após a expulsão de Ariana. Já Diogo, acorda sozinho. Nada mudou pela casa mais vigiada do país.

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