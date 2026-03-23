Namorado de Fanny Rodrigues expõe episódio chocante e desabafa: «Obrigado a toda a gente que disse para irmos à polícia»

Detchi, namorado de Fanny Rodrigues, usou as redes sociais para expor um episódio desagradável que envolveu a ex-concorrente da Casa dos Segredos. O jovem não ficou em silêncio e denunciou os agressores, gerando uma onda de indignação entre os fãs. No dia seguinte, voltou às redes sociais para agradecer todo o apoio recebido e há um pormenor que deixou toda a gente revoltada.