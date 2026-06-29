Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Não estava à espera. João Ricardo revela o que descobriu após sair do “Secret Story – Desafio Final”

No “Dois às 10”, João Ricardo faz revelações inesperadas sobre o período que se seguiu à sua saída do “Secret Story – Desafio Final”.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”
03:18

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

11:56
João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara
07:47

João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara

11:52
João Ricardo critica Pedro Jorge: “Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso por causa dele não é humilde”
01:32

João Ricardo critica Pedro Jorge: “Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso por causa dele não é humilde”

11:42
João Ricardo reage a críticas de Marcia Soares: “Se a Marcia acha que me chamar cobarde está certo…”
05:06

João Ricardo reage a críticas de Marcia Soares: “Se a Marcia acha que me chamar cobarde está certo…”

11:40
Cláudio Ramos começa entrevista com gafe e João Ricardo reage: “Fez de propósito”
00:47

Cláudio Ramos começa entrevista com gafe e João Ricardo reage: “Fez de propósito”

11:12
Cláudio Ramos sobre a vitória de Pedro Jorge: “Ele tem o ego muito inflamado”
09:35

Cláudio Ramos sobre a vitória de Pedro Jorge: “Ele tem o ego muito inflamado”

10:23
Mais Vídeos

Mais Vistos

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

Antes e depois: veja a transformação radical de João Ricardo com o novo visual

4 nov 2025, 18:01
João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

Hoje às 16:27
Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

27 jun, 01:06
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set 2025, 09:48
Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

27 jun, 16:30
Ver Mais

Notícias

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Há 2h e 48min
De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

Hoje às 16:44
João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

Hoje às 16:27
Reviravolta inesperada no ‘Gangue dos Frescos’: antigas rivais voltam a aproximar-se… mas nem todos querem paz

Reviravolta inesperada no ‘Gangue dos Frescos’: antigas rivais voltam a aproximar-se… mas nem todos querem paz

Ontem às 19:58
Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

Ontem às 19:21
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

25 jun, 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Há 2h e 48min
De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

Hoje às 16:44
João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

Hoje às 16:27
Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

Pedro Jorge é bicampeão de realities. E há outra coincidência que o vai deixar boquiaberto

Ontem às 19:21
Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

Sexy e deslumbrante! Liliana Filipa rende-se a um destino de sonho a poucas horas de Portugal

27 jun, 21:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Seis anos depois do Big Brother - A Revolução, estes ex-concorrentes voltam a encontrar-se

Seis anos depois do Big Brother - A Revolução, estes ex-concorrentes voltam a encontrar-se

Há 1h e 48min
Em biquíni, Daniela Santos recorda os verões passados dentro da casa mais vigiada do país

Em biquíni, Daniela Santos recorda os verões passados dentro da casa mais vigiada do país

Há 2h e 16min
Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Há 2h e 48min
Ana Baptista arrasa em escapadinha com biquíni viral. E sabemos onde pode comprá-lo

Ana Baptista arrasa em escapadinha com biquíni viral. E sabemos onde pode comprá-lo

Há 3h e 35min
Polémica está longe do fim: Gabriel Sousa lança duras críticas à vitória de Pedro Jorge

Polémica está longe do fim: Gabriel Sousa lança duras críticas à vitória de Pedro Jorge

Hoje às 16:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após separação de Afonso Leitão, Catarina Miranda abre as portas da nova casa... e não há dúvidas: "Linda"

Após separação de Afonso Leitão, Catarina Miranda abre as portas da nova casa... e não há dúvidas: "Linda"

Há 2h e 13min
"Por que tantas pessoas gostam da Maria Botelho Moniz? A psicologia explica!", por Vera de Melo

"Por que tantas pessoas gostam da Maria Botelho Moniz? A psicologia explica!", por Vera de Melo

Há 2h e 34min
Francisco Monteiro: revelado rosto da nova namorada!

Francisco Monteiro: revelado rosto da nova namorada!

Hoje às 17:19
Célia e Telmo do 1.º Big Brother vêem filho voltar a casa: "Ainda não parece real"

Célia e Telmo do 1.º Big Brother vêem filho voltar a casa: "Ainda não parece real"

Hoje às 15:21
João Monteiro em férias únicas do filho de Cristina Ferreira: veja a foto!

João Monteiro em férias únicas do filho de Cristina Ferreira: veja a foto!

Hoje às 15:04
Ver Mais Outros Sites