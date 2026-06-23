Não há descanso. O ambiente é de festa, mas Pedro e Leandro resolvem discutir

No Secret Story - Desafio Final, Pedro e Leandro envolvem-se em mais uma discussão. A poucos dias da grande final e com a casa em grande festa, Pedro e Leandro provam que não estão dispostos em enterrar o 'machado de guerra'.
Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.
Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15