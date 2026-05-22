Não há volta a dar. Afonso é implacável com Liliana: «Não quero privar ou brincar, nem quero fazer nada contigo»

No Secret Story - Desafio Final, Afonso escolhe a Ilha da Estratégia e explica que gosta de ganhar todos os jogos que participa. Liliana diz que concorda a 100% e que de verdade tem muito pouco. Afonso responde que Liliana não o conhece e a colega responde que já o viu em outras Casas e viu o lado divertido e amoroso. Afonso diz que a sua postura nesta casa é de “mera cordialidade”, pois não quer privar com ela. Depois, Marisa Susana escolhe a Ilha da Estratégia e Bruno acusa-a de ter uma estratégia confusa. Pedro diz que a estratégia da Marisa é esconder a lealdade e não ir pela verdade e Liliana concorda. No Confessionário, Leandro argumenta que não sente isso.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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