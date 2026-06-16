Não há volta a dar: Relação de Pedro Jorge e Leandro confrontam-se e nada fica por dizer

No Secret Story - Desafio Final, Pedro é o primeiro a retirar uma placa da caixa mistério e lê “quem te tira mais facilmente do sério, aqui?”. Escolhe Leandro e explica que como conviveu mais de 3 meses com ele e o colega sabe perfeitamente como o tirar do sério. Pede ainda para não fazer jogo de “baixaria” e não tocar em assuntos do Exterior. Sara retira a placa “quem te transmite mais energia negativa?” e diz Leandro. Porém, afirma que “é um misto” pois há momentos em que se conseguem rir e vê o lado dele mais humano e empático, mas depois também vê o outro lado que apaga o que de bom, vê nele.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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