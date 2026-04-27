«Não me intimidas»: Daniela Santo faz apelo e Leomarte “desmaia”

No Secret Story – Desafio Final, a Cadeira Quente volta a ferver: Leomarte aponta o dedo a Daniela e acusa-a diretamente de ser mentirosa, fazendo os ânimos dispararem e os gritos regressarem à casa. Daniela não recua e contra-ataca, acusando o colega de a estar a intimidar. A resposta de Leomarte não podia ser mais inesperada: finge desmaiar no chão, arrancando gargalhadas de todos.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa!