«Não me meto na vida dos outros»: Ana reage às críticas e provoca gargalhadas na casa

No Secret Story 10, durante o Especial, passam imagens dos concorrentes a participarem na dinâmica dos mexericos e Ana recebe um comentário a dizer que já não aguenta a pressão. Alguns colegas concordam com a observação e Norberto atira que a concorrente é “demasiado barulhenta”. Ana reage com confiança, garantindo que respeita todas as opiniões, mas que se está “nas tintas”.

Durante a conversa, Ricardo João comenta que Ana “não deixa de ser boa miúda”, mas que tem “uma curiosidade acima da média”. A afirmação leva Sara a entrar na dinâmica, defendendo que o jogo de Ana é semelhante ao de Luzia, o que acaba por desencadear uma discussão entre as duas concorrentes. No meio da troca de argumentos, Ana afirma que não se mete na vida dos outros, provocando risos na casa, incluindo da própria.