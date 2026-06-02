«Não precisas de mim, mas puxaste o meu nome!»: Sara aos gritos com Liliana

No Secret Story - Desafio Final, Liliana sai em defesa de Nufla na discussão com Sara. As duas acabam por se envolver numa acesa troca de picardias. Veja tudo.

Depois de uma semana de revelações inesperadas, a Gala do Secret Story – Desafio Final não podia ter sido mais intensa. Depois de ter sido acusado de trair a namorada, Afonso recebeu a visita da mãe e, de seguida, a de Catarina Miranda e as reações não podiam ter sido mais explosivas. Miranda confrontou-o diretamente com a alegada traição. Afonso negou tudo, mas não foi suficiente: a namorada terminou o namoro em direto. O concorrente tinha a opção de contar o sucedido aos colegas, mas preferiu ficar em silêncio, deixando a casa cheia de interrogações. Mais tarde decidiu contar tudo a João Ricardo que o tem vindo a apoiar. Na prova de imunidade, Afonso garantiu a sua segurança. Já Catarina foi a expulsa da noite.

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.