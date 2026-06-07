Não se entendem. João Ricardo e Sara trocam farpas no confessionário

No Secret Story - Desafio Final, Sara e João são chamados ao confessionário. A amizade entre os dois está cada vez mais fragilizada e acusações são feitas.

Com uma expulsão decisiva, convidados especiais e uma noite inspirada nos Santos Populares, a gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story – Desafio Final promete agitar a casa mais vigiada do país. Além de ficar a conhecer o concorrente que abandona o jogo entre Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana, os residentes serão surpreendidos com uma prova de imunidade que conta com a participação de Márcia Soares, Gonçalo Quinaz e Marcelo Palma, convidados pela Voz para entrar na casa e, ao que tudo indica, mudar o rumo da competição. A poucas semanas da grande final, esperam-se emoções fortes, reviravoltas e momentos inesperados.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona a Casa já hoje. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País