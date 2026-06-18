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«Não sou rancoroso!»: Leandro fica furioso com mexerico polémico

No Secret Story - Desafio Final, a caixa dos mexericos voltou a dar que falar. Um deles dizia: «Leandro SS9 vs. Leandro Desafio Final. Onde está o verdadeiro Leandro afinal? Fica a dúvida sobre se sentiu o que sentiu na sua edição porque aqui deixa passar em branco». Veja as reações.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
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