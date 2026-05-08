No «Dois às 10», Leomarte revela por que não quer falar com Daniela após o programa e esclarece acusações.
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«Não tenho interesse!»: Leomarte garante que não quer contacto com Daniela fora do reality
- Hoje às 11:32
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