«Não tens resposta»: Eva sem papas na língua confronta Diogo

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, a apresentadora confronta os concorrentes com imagens do triângulo amoroso entre Eva, Ariana e Diogo, e o caos instala-se na casa. Cristina levanta questões diretas, obrigando os concorrentes a explicar atitudes, esclarecer mal-entendidos e lidar com a tensão acumulada, deixando o ambiente carregado de emoção e choque. Eva sem papas na língua confronta Diogo.