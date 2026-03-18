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«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana

No Secret Story 10, Luzia desabafa com Liliana e com Norberto sobre algumas posições e nomeações e garante que para si: «Não vale tudo»

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