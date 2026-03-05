«Nem que me virem as costas»: Diana promete mudar atitude após ser considerada planta

No Secret Story 10, durante o Especial e após saber que o público esteve a votar para escolher as plantas da Casa, Diana mostra-se revoltada e garante que a partir de agora vai mudar a sua postura, nem que para isso, na Casa, lhe virem as costas. Garante ainda que se acha menos planta do que Diogo, que foi também apontado como a planta da Casa, pelo público. Diana deixa o aviso que a partir de agora vai jogar.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

