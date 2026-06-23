Ninguém esperava: Voz faz confissão pessoal

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes podem assistir ao jogo de Portugal no mundial e ficam eufóricos. Ronaldo marca o terceiro golo e estas são as reações dos concorrentes. No intervalo do jogo a voz faz uma confissão pessoal.

Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.

Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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