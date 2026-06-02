No Especial desta noite, São mostradas mais imagens dos confrontos mais intensos das últimas horas. E assim que a VT termina, instala-se mais uma discussão na sala. Os concorrentes do Desafio Final estão longe de se entenderem.
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Ninguém se entende. Concorrentes em confronto em mais uma noite tensa
- Há 2h e 40min
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