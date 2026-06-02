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Ninguém se entende. Concorrentes em confronto em mais uma noite tensa

No Especial desta noite, São mostradas mais imagens dos confrontos mais intensos das últimas horas. E assim que a VT termina, instala-se mais uma discussão na sala. Os concorrentes do Desafio Final estão longe de se entenderem. 

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