No confessionário, Hugo admite fragilidade após concorrentes meterem em causa o seu jogo

No Secret Story 10, durante a Cadeira Quente, questionado pela Voz, o Hugo revela que tem uma relação muito forte com a Sara, mas reforça que não precisa dela para jogo. Já a Sara, discorda e confessa que precisa do apoio emocional do Hugo. O Diogo considera que sem o apoio da Sara o Hugo já não estaria na casa, visto que a concorrente coloca um travão ao amigo. Para a Liliana, se não existisse o Hugo, a Sara teria outro jogo, mas mantinha-se na casa, já sem a concorrente, o Hugo já estaria no exterior. Por fim, a Sara constata que os moldes da sua relação do Hugo vão manter-se, se tiverem de “bater de frente” até ao fim vão fazê-lo, assim como estarão unidos quando entenderem que assim deve ser.