No “Dois às 10”, acompanhamos uma história de amor que começou diante das câmaras e cresceu muito para além delas. Sara Sistelo e Moisés Figueira construíram uma vida em comum, marcada pela cumplicidade, pela família e por momentos inesquecíveis. Hoje, a felicidade celebra-se em dobro. Enquanto aguardam a chegada de mais um membro da família e revelam o nome do bebé que está a caminho, Sara e Moisés dão também um passo muito especial na sua história. Em direto, assistimos ao casamento deste casal tão acarinhado pelo público.
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Sobre este vídeo
No dia em que casam, Sara Sistelo surpreende Moisés Figueira: “Estou a fazer a coisa certa”
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