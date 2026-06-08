No limite! Marisa Susana vira costas a João Ricardo: «Quiseste extrapolar uma conversa»

No Secret Story - Desafio Final, depois da cadeira quente, Marisa desabafou em voz alta, afirmando: «Vão lá passar a mãozinha no Bruno, nunca me encostei a ninguém», num momento de evidente frustração com a situação dentro da casa.

João Ricardo interveio e considerou que a concorrente não tinha respondido diretamente ao que lhe tinha sido perguntado, aproveitando para questionar quantas vezes Marisa terá ofendido Bruno até sexta-feira. A wedding planner negou qualquer tipo de ofensa.

A conversa ganhou um tom mais pessoal quando João Ricardo se dirigiu a Marisa com a expressão “meu amor”, algo que não foi bem recebido pela concorrente. Marisa respondeu de imediato: “Isso é o que chamas à Liliana, a mim não me chamas de amor”, marcando distância na forma como quer ser tratada.

A discussão acabou por voltar ao tema do trevo, com os dois concorrentes a regressarem a um assunto que já tinha gerado tensão anteriormente dentro da casa, prolongando o clima de confronto entre ambos.