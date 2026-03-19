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No meio da polémica, Diogo assume medo de magoar Ariana: «É um ser humano»

No Secret Story 10, durante o Especial, assistimos a imagens inéditas de uma conversa entre Diogo e Eva. O concorrente assume que tem dúvidas sobre aquilo que sente por Ariana. No confessionário, Diogo explica tudo o que sente sobre Ariana e fala sobre a relação com a namorada Eva no meio da polémica.

Fique a par de tudo o que tem acontecido

As últimos horas do Secret Story 10 ficaram marcados por lágrimas, discussões intensas e confissões inesperadas. Eva confrontou Diogo, Cristina Ferreira apertou no confessionário e a casa ficou mais tensa do que nunca, numa semana que pode mudar completamente o rumo do jogo.

Tudo começou com uma conversa que prometia ser apenas mais um momento de estratégia entre Eva e Diogo. No entanto, o clima azedou rapidamente quando a concorrente confrontou o namorado sobre a proximidade cada vez maior a Ariana.

Durante a conversa, Eva mostrou-se visivelmente incomodada e chegou mesmo a implorar que Diogo se afastasse da concorrente. O momento mais surpreendente aconteceu quando o próprio Diogo admitiu que sente um carinho especial por Ariana e, pouco depois, deixou Eva em choque ao afirmar que ele não era “só dela”.

O assunto ganhou ainda mais força no Especial conduzido por Cristina Ferreira. No confessionário, a apresentadora foi direta e questionou Eva sobre a confiança que continua a ter no namorado, mesmo depois de assistir a imagens polémicas entre Diogo e Ariana. A concorrente garantiu que continua a confiar nele, mas não escondeu que a situação está a tornar-se cada vez mais difícil de gerir.

Depois do programa, o ambiente dentro da casa ficou ainda mais pesado. Eva acabou em lágrimas na casa de banho, agarrada a Diogo, enquanto o concorrente chegou mesmo a ameaçar desistir do jogo. Ao mesmo tempo, Sara e Hélder voltaram a discutir de forma intensa, com gritos e acusações duras, aumentando ainda mais o clima de tensão. Hélder chegou mesmo a pedir à Voz para ir ao confessionário, por não se estar a sentir bem, abandonando a discussão com Sara a meio.

Como se não bastasse, quatro concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08
Liliana - 761 20 20 12
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Com emoções à flor da pele, alianças em risco e sentimentos que parecem cada vez mais difíceis de esconder, tudo aponta para uma gala explosiva. Até domingo, a casa mais vigiada do país promete continuar ao rubro e ninguém está verdadeiramente seguro.

  • Há 51 min
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