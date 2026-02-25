VÍDEO SEGUINTE
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

No “Dois às 10”, recebemos Noélia, a recruta que conquistou o 4.º lugar na “1.ª Companhia”. Depois de uma experiência intensa, marcada por desafios físicos e emocionais, Noélia partilha como viveu esta aventura, as maiores dificuldades que enfrentou e as aprendizagens que leva para a vida.

Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto

Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram

Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo»

Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...»

Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo

Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Hoje às 11:54
Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Hoje às 09:49
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:57
Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

27 jul 2025, 19:49
Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 26 min
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Há 54 min
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Há 1h e 2min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 16min
Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Há 1h e 46min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 26 min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 16min
«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

Há 1h e 58min
Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Há 2h e 41min
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Hoje às 12:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Há 1h e 20min
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
