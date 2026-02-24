VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Noite agitada: Concorrentes queixam-se dos «estrondos» de Caio

No Secret Story 10, barulhos durante a noite deixam os concorrentes inquietos, principalmente quando descobrem o que é.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa. A décima edição do reality show da TVI chega com uma Casa completamente transformada, fruto de uma profunda renovação que promete marcar uma nova era no formato.

Após intensas obras, a emblemática Casa renasceu. O espaço foi reinventado de raiz e apresenta-se agora como um ambiente surpreendente, moderno e praticamente irreconhecível para os fãs mais atentos do programa.

Mais do que um simples cenário, a nova Casa assume-se como um verdadeiro mapa interativo. Cada divisão transporta os concorrentes para uma experiência distinta, cada detalhe foi pensado ao pormenor e cada espaço convida à descoberta constante.

Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta edição, a Casa ganha vida própria. Observa, escuta, reage e interfere na dinâmica do jogo. As paredes parecem ter ouvidos, uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens e uma cúpula mágica promete revelar verdades escondidas. Há ainda um túnel enigmático que traz pistas vindas de outra dimensão.

Na décima edição de Secret Story, os concorrentes não enfrentam apenas os adversários. Enfrentam também a própria Casa.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A confissão de Jéssica que deixou os colegas boquiabertos «Sabe-me melhor comer as pipocas com os pés»
03:01

A confissão de Jéssica que deixou os colegas boquiabertos «Sabe-me melhor comer as pipocas com os pés»

11:25
Imperdível: A primeira pista apareceu dentro da casa e já há teorias
05:32

Imperdível: A primeira pista apareceu dentro da casa e já há teorias

11:19
Sara deixa aviso e afirma: «Vou-me passar da cabeça logo de manhã»
02:20

Sara deixa aviso e afirma: «Vou-me passar da cabeça logo de manhã»

10:48
Ricardo João fala da pessoa que tem lá fora «Parece que falamos linguas diferentes»
00:50

Ricardo João fala da pessoa que tem lá fora «Parece que falamos linguas diferentes»

10:40
Barulhos noturnos deixam os concorrentes em choque. Ricardo João atira: «Fiquei confuso, era muito alto»
01:48

Barulhos noturnos deixam os concorrentes em choque. Ricardo João atira: «Fiquei confuso, era muito alto»

10:21
Luzia mostra-se muito certa das suas nomeações e Hélder aconselha-a: «Vocês não estão preparados»
04:24

Luzia mostra-se muito certa das suas nomeações e Hélder aconselha-a: «Vocês não estão preparados»

09:23
Mais Vídeos

Mais Vistos

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Ontem às 22:46
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Ontem às 23:09
Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Ontem às 22:58
Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»
04:35

Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»

Ontem às 13:32
Ver Mais

Notícias

História de Lourenço Odin foi a grande inspiração de Pedro na mudança de sexo. E o ex-concorrente já reagiu

História de Lourenço Odin foi a grande inspiração de Pedro na mudança de sexo. E o ex-concorrente já reagiu

Há 18 min
Secret Story: Quem são os nomeados desta semana?

Secret Story: Quem são os nomeados desta semana?

Há 2h e 20min
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Ontem às 23:09
Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story

Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story

Ontem às 23:04
Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Quem mudou de sexo no Secret Story 10? Revelamos um dos segredos desta edição e a história impactante que esconde

Ontem às 22:58
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Ontem às 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Ontem às 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Ontem às 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Ontem às 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Ontem às 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Ontem às 19:08
Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Ontem às 16:21
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho

Ontem às 12:56
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Ontem às 12:43
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

Ontem às 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

Ontem às 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Ontem às 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Há 38 min
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Ontem às 19:24
"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

Ontem às 16:31
Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"

Ontem às 12:49
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Ontem às 10:50
Ver Mais Outros Sites