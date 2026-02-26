Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Noite agridoce na casa. Hugo acerta o segredo de Ricardo João mas nem tudo corre bem e um dos cocnorrentes acaba sancionado

No Secret Story 10, Ricardo João deu o seu segredo "de mão beijada" e Hugo tentou a sua sorte. Embora tenha acertado o segredo, como revelou a sua intenção de carregar no botão, acabou por perder dinheiro e Ricardo João levou uma grande sanção. 

A nova edição do Secret Story reúne um leque diversificado de concorrentes, com idades entre os 22 e os 36 anos, oriundos de vários pontos de Portugal e da Europa. Entre gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, a Casa recebe perfis marcados por percursos de vida intensos, desafios superados e ambições bem definidas. Há quem entre para provar o seu valor, quem queira dar visibilidade à carreira e quem veja no programa a oportunidade de mudar de vida. 

  

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, muitos garantem que não têm medo do confronto nem do julgamento público. Outros apostam na estratégia silenciosa, na energia contagiante ou no sentido de humor como armas principais dentro do jogo. Entre histórias de resiliência, sonhos adiados, carreiras reinventadas e paixões por concretizar, há ainda espaço para quem não fecha a porta ao amor, mesmo num ambiente onde a pressão é constante. 

  

Com personalidades fortes, perfis carismáticos e objetivos claros, os novos concorrentes prometem uma edição intensa e imprevisível. Mais do que competir entre si, entram preparados para enfrentar uma Casa renovada, onde cada detalhe pode influenciar o rumo do jogo e onde só os mais estratégicos, autênticos e resistentes chegarão à vitória. 

«Como é que eu me posso dar com um Ricardo e com uma Sara ao mesmo tempo?»: Luzia faz partilha pessoal e usa como metáfora estes concorrentes
Má língua em privado: Ariana e Luzia são as primeiras a almoçar no restaurante da casa
Catarina e Liliana chocadas com atitude de Sara: «Não quero que vocês comam a minha comida boa»
Pedro desabafa com Ricky a propósito das nomeações e assume sentir arrependimento
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
Concorrentes analisam a postura dos colegas e apontam algumas mudanças de atitude: «Ela quer as câmeras»
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo
Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

