Depois do Especial do Secret Story – Desafio Final, João Ricardo e Sara dormem juntos.
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Noite atribulada na casa. João Ricardo e Sara dormem juntos e o inesperado acontece
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