Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Noite de choque no Secret Story 10: A expulsão de Diana Dora que deixou todos abalados

A noite de terça-feira trouxe uma reviravolta inesperada ao Secret Story 10. Após uma votação relâmpago de apenas 24 horas, Cristina Ferreira revelou no Especial quem tinha de abandonar a casa mais vigiada do país e o momento acabou por surpreender concorrentes e espectadores.

Depois das nomeações anunciadas na gala de domingo, Diana Dora, Diogo, Liliana e Sara ficaram em risco. No entanto, esta semana o processo decorreu de forma diferente, já que o público teve muito menos tempo para decidir quem queria salvar. Ao longo do dia, os espectadores votaram através da app TVI Reality e das linhas telefónicas para garantir a permanência dos seus concorrentes favoritos. No final da votação, Diogo destacou-se como o mais votado para salvar, reunindo 33% da preferência do público.

Quem acabou por receber menos apoio foi Diana Dora. A concorrente reuniu apenas 19% dos votos e acabou por ser expulsa do reality show, numa decisão que apanhou os colegas completamente de surpresa, uma vez que dentro da casa acreditavam estar perante uma semana normal de nomeações.

Depois da saída, já junto de Cristina Ferreira, Diana Dora revelou também o seu segredo: «Fui atropelada pelo metro». A agora ex-concorrente explicou que não se recorda do acidente traumático, recordando apenas que foi projetada cerca de 15 metros. «Deus deu-me oportunidade de continuar», confessou.

Com mais uma expulsão consumada, o jogo do Secret Story 10 continua a intensificar-se e os concorrentes que permanecem na casa seguem agora na luta pelo prémio final.

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»
06:32

Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»

15:16
As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal»
07:16

As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal»

15:13
Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas»
05:25

Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas»

14:39
João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável»
01:22

João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável»

14:35
Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade»
06:49

Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade»

14:14
João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem»
03:39

João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem»

14:12
Mais Vídeos

Mais Vistos

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Ontem às 22:17
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Ontem às 22:17
Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar»
02:41

Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar»

Hoje às 11:07
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

5 mar, 11:46
Ver Mais

Notícias

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Há 2h e 53min
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Hoje às 10:14
Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Hoje às 09:36
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Ver Mais Notícias

Opinião

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Ontem às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Ontem às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Há 2h e 53min
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Hoje às 10:14
Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Hoje às 09:36
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Ontem às 18:49
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Ontem às 18:14
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

Ontem às 18:04
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Hoje às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Hoje às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Ontem às 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Ontem às 18:51
Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Ontem às 15:43
Ver Mais Outros Sites