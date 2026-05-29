No Secret Story - Desafio Final, vive-se uma noite dramática. Flávia fica furiosa com uma opinião de Pedro Jorge e os dois voltam a zangar-se. E Flávia chora muito.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Noite dramática. Flávia fica desesperada com opinião de Pedro Jorge
- Há 28 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:53
Noite dramática. Flávia fica desesperada com opinião de Pedro Jorge
Há 28 min
01:57
Leandro e João Ricardo são agora os melhores amigos? As imagens reveladoras
Há 21 min
03:43
Hilariante! Leandro e João Ricardo mostram o lado mais divertido
Há 23 min
06:47
João Ricardo e Liliana dizem o pior sobre Pedro Jorge: «Se eu tivesse mulher lá fora»
Há 33 min
05:24
Liliana continua a insistir nas acusações graves a um dos colegas: «Bullying»
Há 41 min
06:15
Agressivo para a mulher e muito mais. Liliana, João Ricardo e Leandro juntam-se para conspirarem o pior de Pedro Jorge
Há 49 min
03:02
João Ricardo junta-se a Liliana e diz o pior sobre Pedro Jorge. E tem a ver com Flávia
Há 52 min
07:02
Marisa Susana incomodada: «Acho uma falta de respeito»
Há 2h e 18min
04:12
Noite dos infernos! Liliana descontrola-se e grita desesperada com Marisa Susana. As imagens que arrepiam qualquer um
Há 2h e 30min
06:00
Alta tensão durante a noite! Bruno ataca Marisa Susana e clima explode: «És desequilibrada»
Há 2h e 37min
05:20
Atitudes de Afonso geram polémica e deixam Nufla em lágrimas
Há 2h e 48min
04:36
Bruno Simão está a ser verdadeiro no jogo? Saiba o que os concorrentes tiveram a dizer
Há 2h e 51min
06:44
Marisa Susana próxima de Sara e João Ricardo por interesse? Tema gera debate
Há 2h e 57min
04:00
Tensão após o Especial: Leandro e Pedro Jorge voltam a confrontar-se na casa
Há 3h e 28min
04:40
Romance no ar? Relação entre Sara e João Ricardo levanta dúvidas e gera debate
Há 3h e 30min
05:32
Catarina no centro da polémica após troca de acusações com Afonso e Pedro Jorge
Há 3h e 41min