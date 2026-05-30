Noite explosiva. Liliana perde as estribeiras com Marisa Susana: «Sai daqui! Cala-te»

Depois de uma noite já marcada por tensão entre vários concorrentes no Secret Story - Desafio Final, um novo confronto no jardim entre Liliana e Marisa Susana fez escalar o ambiente na casa, com gritos, acusações e momentos de forte emoção.

Já com as luzes apagadas, o ambiente na casa continua tenso após a discussão entre Flávia e Pedro e as trocas de acusações que levaram vários concorrentes a envolverem-se no conflito.

Liliana levanta-se e Marisa Susana aconselha-a a fumar um cigarro, sugerindo que isso a acalmaria. A concorrente recusa e pede-lhe para não lhe dirigir a palavra, confessando estar profundamente nervosa com a colega.

A situação agrava-se quando Liliana se dirige ao jardim e grita “epá, cala-te” em tom elevado, acabando por se emocionar e chorar, enquanto perde o controlo da situação.

Catarina e Bruno tentam afastá-la de Marisa Susana, que se mantém a provocar Liliana, intensificando ainda mais o confronto. Liliana acusa Marisa de querer o pior das pessoas, afirmando que esta a seguiu mesmo depois de perceber que ela não estava bem, pedindo-lhe repetidamente que a deixe em paz.

Marisa responde que Liliana pode não aguentar as consequências da situação, ao que Bruno reage chamando a concorrente de “ridícula”.

Com alguma calma aparente, Marisa levanta-se e afirma que no dia seguinte Liliana terá de explicar tudo, sublinhando que foram ditas coisas que não aceita.

Em lágrimas, Liliana acusa Marisa de ser uma “mentirosa compulsiva”, enquanto Marisa questiona se está a repetir comportamentos que o namorado lhe pedia para tratar, provocação que leva Bruno a responder com referências ao marido da colega.

No Confessionário, também em lágrimas, Marisa Susana admite que não conseguiu dormir e que toda a situação acabou por a afetar profundamente.